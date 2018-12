Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra un’auto e un furgone: sei feriti, uno è grave

Incidente sulla Palermo-Agrigento nei pressi di Lercara Friddi nel tardo pomeriggio di ieri. A scontrarsi un autocarro Fiat Iveco proveniente da Agrigento e diretto verso Palermo e una Fiat Doblò che percorreva la strada nel senso opposto. Sei i feriti. Uno è grave. Si tratta di uomo di 44 anni di Casteltermini. Era a bordo del Fiat Doblò insieme alla moglie, anche lei rimasta ferita ma in modo lieve. La donna è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento.

Il marito, invece, è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso: nella notte è stato operato a un braccio e una gamba. Gli altri quattro feriti, operai palermitani, erano a bordo del secondo mezzo coinvolto nello scontro. Non sono gravi: sono stati trasportati in ambulanza in ospedale a Mussomeli e Palermo. Sul posto sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi: saranno loro a chiarire la dinamica dell'incidente.

(PalermoToday)