Incidente sulla statale 189, si ribalta un autotreno: illeso il conducente

Un autotreno si è ribaltato lungo la strada statale 189, all'altezza del bivio per Comitini. Il tir era in marcia da Palermo verso Agrigento quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Aragona, è uscito fuori strada e s'è "adagiato" sulla scarpata attigua. Il conducente, un ventisettenne di Modica, è rimasto illeso e non c'è stato nemmeno bisogno di fare ricorso alle cure o ai controlli dei medici del pronto soccorso.

In via precauzionale, comunque, lungo la Agrigento-Palermo, si era precipitata un'autoambulanza del 118. I carabinieri della stazione di Aragona si sono occupati anche della viabilità che, proprio sulla corsia Palermo-Agrigento, ha subito dei rallentamenti. Sul posto, anche per cercare di rimuovere l'autotreno, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.