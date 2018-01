Statale 640, tamponamento fra auto: 4 persone finiscono in ospedale

Tamponamento fra auto, lungo la statale 640, all’altezza del bivio per Favara e Aragona Caldare. Quattro le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso.

Il tamponamento si è verificato fra una Nissan Micra e una Fiat Punto, lungo la carreggiata che da Canicattì porta verso Agrigento. E’ finito in ospedale il conducente, C. G., 22 anni, di Ribera, della Nissan Micra e le tre occupanti: la mamma con le due figlie della Fiat Punto. Illesi, invece, sia il passeggero, un ventiquattrenne, della Nissan Micra che il conducente, nonché capo famiglia, un cinquantasettenne, dell’utilitaria Fiat. Nessuno dei quattro feriti è risultato essere in gravi condizioni. All’altezza del bivio per Favara e Aragona Caldare, dove sorge la casa dell’Anas, si sono precipitate le pattuglie della polizia Stradale del distaccamento di Canicattì. Gli agenti, dopo aver facilitato i soccorsi, hanno effettuato i rilievi tecnici per attribuire le responsabilità assicurative del tamponamento.