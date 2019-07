Incidente frontale fra furgoni a Maddalusa, due uomini in ospedale

Scontro frontale fra due furgoni lungo la strada statale 640, all'altezza di Maddalusa in territorio di Agrigento. Due uomini - un settantasettenne di Porto Empedocle e un ventinovenne di Ragusa - che erano al volante dei mezzi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Nessuno dei due è, però, per fortuna, in gravi condizioni. Sono rimasti feriti entrambi, ma i medici dovrebbero sciogliere quasi subito la prognosi.

Sul posto è al lavoro la polizia Stradale del distaccamento di Canicattì, che si sta occupando dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dello scontro frontale, e i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle. Questi ultimi agenti si sono occupati, infatti, anche per evitare l'innescarsi di ulteriori incidenti stradali, della viabilità che, ad un certo punto, è diventata caotica.

Non è chiaro, e spetterà ai poliziotti del distaccamento Stradale di Canicattì appurarlo, cosa abbia determinato l'incidente frontale. Un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.