Statale 640, maxi tamponamento fra auto: una persona al pronto soccorso

Maxi tamponamento lungo la strada statale 640, fra le rotonde Giunone e San Pietro. Una persona è rimasta ferita - non in maniera grave - ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". L'impatto si è registrato, per la precisione, a poche centinaia di metri dalla rotonda degli Scrittori. Tre le autovetture coinvolte. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere molto probabile, che il tamponamento sia stato determinato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia.

All'altezza del chilometro 9, dopo aver acquisito l'allarme, si è portata una pattuglia della polizia Stradale di Agrigento. Gli agenti hanno prima facilitato i soccorsi e poi si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente e attribuire eventuali responsabilità assicurative.