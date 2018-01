Incidente stradale sulla statale 640, un morto e due feriti

Autovettura fuori strada, all'innesto fra la statale 640 e la provinciale per Favara da un lato ed Aragona Caldare dall'altro. Un cinquantenne, Michele Palumbo, di Casteltermini, ha perso la vita. Due donne, una delle quali era al volante dell'autovettura, sono state caricate sulle ambulanze del 118 e trasportate all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Sono ferite, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Non è chiara la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. La Peugeot 206 è finita, facendo il curvone e lasciandosi alle spalle la Agrigento-Caltanissetta, ai piedi della scarpata e s'è ribaltata. Uno degli occupanti, a quanto pare, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, la polizia Stradale e le pattuglie dei carabinieri di Agrigento e Favara.