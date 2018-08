Statale 189, scontro frontale fra camion e auto: muore un 59enne

Incidente mortale lungo la strada statale 189, la Agrigento-Palermo, in territorio di Cammarata, all'altezza di un noto albergo.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri di Cammarata, sono stati un furgone frigorifero, che trasportava pollame, e un'autovettura. L'uomo che era al volante della Fiat Bravo - si tratta di Nicolò Russotto, 59 anni, di Casteltermini - ha perso la vita. Giudicate lievi le contusioni che sono state, invece, riportate dall'uomo che era alla guida del Ford transit frigorifero.

Lungo la strada statale oltre ai carabinieri, sono presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e ambulanze del 118.

Soltanto alle 16,30 circa, la circolazione sulla strada statale 189 “Della Valle del Platani” - che era stato provvisoriamente bloccato tra Cammarata e bivio Manganaro, al confine tra le province di Agrigento e Palermo, - è stata ripristinata.