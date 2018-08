Scontro fra auto e trattore, un 66enne in gravi condizioni: trasferito a Palermo

Un sessantaisenne di Agrigento, residente nel quartiere di Giardina Gallotti, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale verificatosi stamattina lungo la strada statale 115, all'altezza di Porto Empedocle. L'anziano era alla guida del suo trattore che trasportava grano. Per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, da parte della polizia Stradale di Agrigento - che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale - , si è verificato l'incidente fra il trattore e una Fiat Punto, guidata da un agrigentino di 26 anni.

L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio - pare che sia caduto sul selciato - è stato il sessantaseienne che ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto, scattato l'allarme, si sono immediatamente precipitati i poliziotti della Stradale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta e le ambulanze del 118. L'anziano è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" da dove i medici, dopo averlo sottoposto ai primi accertamenti sanitari, hanno disposto l'immediato spostamento in una struttura meglio attrezzata: il "Civico" di Palermo.

I medici di Agrigento hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita.