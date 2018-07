Scontro fra moto e auto lungo la statale 115, marito e moglie in ospedale

Due persone – una coppia – sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo un brutto incidente stradale verificatosi lungo la statale 115. All’altezza del bivio per Giallonardo, per cause che sono ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte della polizia Stradale, hanno sbattuto una Fiat Punto guidata da un uomo e una motocicletta con in sella dei coniugi agrigentini.

Ad avere la peggio, rimanendo feriti, è stata la coppia che era sulla motocicletta. Nessuno dei due, per fortuna, è in gravi condizioni. Sul posto, oltre alla polizia Stradale che si è occupata dei rilievi di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, anche due autoambulanze del 118 e le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

