Utilitaria tampona pullman turistico, un diciannovenne in ospedale

Daewoo Matiz tampona un pullman turistico. E' accaduto nella tarda serata di ieri, lungo la strada statale 115, all'altezza del bivio per Realmonte. Il conducente della Matiz - un diciannovenne - è finito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. E' ferito, ma non dovrebbe essere in gravi condizioni.

Entrambi i mezzi viaggiavano, lungo la statale con direzione Sciacca. Parrebbe che vi sia stato un improvviso rallentamento e il pullman turistico - carico di americani - sarebbe stato tamponato. Tutti illesi i turisti.

Sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitati i poliziotti della Stradale, i carabinieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e l'ambulanza. Erano le 23,40 circa.