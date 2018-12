Tamponamento fra auto lungo la statale 115, tre persone in ospedale: anche un poliziotto

Fiat Punto tampona una Opel Astra e tre persone finiscono al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" a Licata. E' accaduto stamattina lungo la statale 115, all'altezza di Punta Bianca, prima di arrivare alla prima galleria. Coinvolto nell'incidente stradale, ferito e trasportato in ospedale, anche un poliziotto che presta servizio al commissariato di Palma di Montechiaro.

Sul posto dopo l'incidente si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, gli operai dell'Anas e una pattuglia dei carabinieri che si è occupata dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non ci sarebbero dubbi, a quanto pare, sul fatto che si è trattato di un tamponamento. Le tre persone ferite sono state portata in ospedale, a Licata, ma nessuno, per fortuna, è in gravi condizioni. Disagi e rallentamenti si sono registrati lungo la statale fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro.

E rallentamenti anche lungo la statale 189, all'altezza del bivio Tumarrano a Cammarata. Un'autovettura ha pesantemente strisciato il guard-rail che delimita la carreggiata ed è rimasta danneggiata. Illeso il conducente. Sul posto, per garantire la viabilità, hanno lavorato i carabinieri.