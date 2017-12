Statale 115, perde il controllo della moto e finisce sull'asfalto: ferito un 36enne

Un trentaseienne, di origini romene ma residente ad Agrigento, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dopo un brutto incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 115, fra il bivio Crocca e il bivio Ciavolotta, subito dopo il Villaggio Mosè con direzione Palma di Montechiaro. L'uomo era in sella ad una motocicletta, una Sukuzi Gsx, quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale di Agrigento, ha perso il controllo della due ruote ed è finito, pesantemente, sul selciato.

Subito sono scattati i soccorsi. Lungo la statale 115 è giunta un'autoambulanza del 118 che ha caricato il ferito e lo ha trasferito alla struttura sanitaria di contrada Consolida. La polizia Stradale, dopo aver coordinato i soccorsi, si è occupata dei rilievi tecnici per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi. Il trentaseienne, che al momento viene sottoposto a tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari, non è in pericolo di vita.