"Un uomo sta per lanciarsi dal viadotto": la Volante corre, sbanda e si schianta contro il muro

"C'è un uomo che ha già scavalcato il guard-rail. Credo si stia per lanciare dal viadotto Imera". E' questa, grosso modo, la telefonata che è arrivata ieri sera alla sala operativa della polizia. E dal 113, naturalmente, la richiesta di intervento è stata "dirottata" alla prima pattuglia disponibile. I poliziotti della sezione "Volanti" hanno, cercando di far presto a raggiungere il viadotto Imera, accelerato. In piazza Vittorio Emanuele, praticamente di fronte la Questura, la "pantera" ha però perso aderenza all'asfalto. La "Volante" è sbandata e s'è schiantata contro il muro del cinema.

I due poliziotti di pattuglia sono, per fortuna, rimasti illesi. Danni seri invece per la "pantera".

E l'uomo che minacciava di suicidarsi? C'è stato, per fortuna, il tempo di "dirottare" un'altra Volante. Auto che è riuscita ad arrivare in tempo e a far desistere l'agrigentino dall'intenzione di suicidarsi.