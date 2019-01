Incidente a Siculiana Marina, due giovani finiscono in ospedale

Due giovani – di 29 e 18 anni – sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” e sono stati ricoverati dopo un brutto incidente stradale verificatosi lungo la strada provinciale 75: quella che conduce verso Siculiana Marina.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri della stazione di Siculiana, sono state una Opel Corsa guidata dal ventinovenne e una Fiat Panda con al volante il diciottenne. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e portati, appunto, ad Agrigento. Pare abbiano riportato delle fratture e dei brutti traumi. Nessuno di loro è, però, per fortuna, in pericolo di vita.