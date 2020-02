Scontro fra auto e moto, due sedicenni in ospedale dopo l'incidente

Hanno rischiato grosso. Ed è accaduto in una zona già teatro di incidenti stradali anche mortali. Due sedicenni, ieri mattina, sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Erano feriti, ma per fortuna non in maniera grave.

E’ lungo la via Panoramica dei Templi che, ieri mattina, s’è registrato l’incidente stradale fra la motocicletta Honda, in sella alla quale si trovavano i due adolescenti, e una Fiat Punto. L’automobilista s’è subito fermato a prestare i primi, indispensabili, soccorsi. Sul posto, si è dunque precipitata un’autoambulanza del 118 che ha soccorso i ragazzi e li ha trasferiti all’ospedale di contrada Consolida. In via Panoramica dei Templi anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale. I vigili urbani si sono occupati sia dei rilievi tecnici di rito per ricostruire l’incidente stradale, sia della circolazione stradale che, per un po’ di tempo, è andata in tilt. Il conducente della Fiat Punto, per sua fortuna, è rimasto illeso.