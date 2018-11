Incidente frontale fra auto, padre e figlio al pronto soccorso

Padre e figlio, rispettivamente di 38 e 6 anni, restano feriti dopo un incidente frontale e finiscono al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri al Villaggio Peruzzo.

A sbattere, per cause che dovranno ancora essere ricostruite e chiarire dalla sezione Infortunistica della polizia municipale, sono state una Renault Megane con alla guida l’automobilista di 55 anni e una Toyota Yaris con a bordo il trentottenne e il figlioletto. Entrambi sono stati portati, con le ambulanze, in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi.