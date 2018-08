Scontro tra auto e scooter, si aggrava la sedicenne: trasportata a "Villa Sofia"

La sedicenne coinvolta nella tarda sera di ieri in un incidente, nei pressi di Porto Empedocle, versa in gravi condizioni. La sedicenne ha lasciato l'ospedale "San Giovanni di Dio", per essere trasferita a Villa Sofia. La ragazza è stata trasportata a bordo di un elisoccorso. Lo scontro, è avvenuto nella tarda serata di ieri. Le condizioni della coetanea, invece, non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto, ieri sera, oltre ai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle anche gli agenti della “Stradale” di Agrigento. L'incidente è avvenuto in zona “Cannelle” a Porto Empedocle. Lo scontro ha coinvolto lo scooter dove viaggiano a bordo le ragazze ed una Fiat Tipo, indenne l’automobilista del veicolo. Il fatto è accaduto intorno alle 23.