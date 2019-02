Incidente a Cannatello: scontro fra auto e camion, una donna resta ferita

Camion finisce contro tre autovetture che erano state lasciate regolarmente posteggiate sul ciglio della strada. E' accaduto in centro, mentre nei pressi della rotonda di Cannatello si sono scontrati un'autovettura e un autocarro. La donna che era alla guida della macchina è finita in ospedale. Dei due incidenti stradali, verificatisi nel giro di poche ore, si sta occupando la sezione Infortunistica stradale della polizia municipale.

A Cannatello, a sbattere sono stati una Renault Captur, guidata da una agrigentina di 44 anni, e un autocarro condotto da un quarantaduenne operaio. La donna è rimasta ferita ed è stata accompagnata subito al pronto soccorso dell’ospedale di contrada Consolida. Nulla di grave per fortuna tant’è che dopo i controlli e le necessarie medicazioni è stata dimessa. I vigili urbani si sono occupati sia dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale che della viabilità che è risultata essere, fino a quando i mezzi coinvolti nell’incidente non sono stati rimossi, decisamente rallentata.