Due incidenti nel giro di poche ore: 5 persone in ospedale e un immigrato denunciato

Cinque persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento dopo due incidenti stradali verificatisi nella serata di mercoledì in via 25 Aprile, nella città dei Templi, e lungo la strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. Nessuno è, per fortuna, in gravi condizioni. Nel sinistro stradale di via 25 Aprile – dove si sono scontrate tre autovetture – i carabinieri hanno “pizzicato” anche, fra i conducenti delle auto coinvolte, un senegalese senza patente e senza assicurazione.

Tutti e tre gli automobilisti sono stati portati in ospedale dove i medici hanno diagnosticato ferite e traumi lievi. I carabinieri, oltre a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale, ieri stavano valutando la posizione del senegalese che verrà denunciato, alla Procura della Repubblica, per guida senza patente. Per la mancanza di assicurazione è scattata invece una maxi sanzione.

Lungo la statale 118, tra Agrigento e Raffadali, si sono scontrate una Fiat Panda e un Suv Mitsubishi. Due le persone che sono state trasportate sempre all’ospedale di Agrigento: anche in questo caso, per fortuna, le ferite sono state lievi. A determinare i due incidenti verosimilmente è stato l’asfalto bagnato dalla pioggia.