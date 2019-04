Incidente a Sciacca: dopo la moglie muore anche il marito

Ha lottato per giorni, ma alla fine non ce l’ha fatta. Muore all’ospedale di Sciacca, Domenico Palazzolo, 72enne che lo scorso 12 aprile fu coinvolto in un incidente stradale. L’uomo, di Campobello di Mazara, stava recandosi ad Agrigento per una visita specialistica.

Lui era alla guida di una Toyota, in compagnia della moglie, quando l’auto si è scontrata con un furgone. La donna è morta sul colpo, Tanina Rizzo di 68 anni, l’uomo fino a qualche ora fa lottava tra la vita e la morte. Domenico Palazzolo non ce l’ha fatta, si è spento all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, oggi il decesso. Salgono a due le vittime in quel terribile incidente.