Incidente: auto si schianta su un agrumeto, denunciato un giovane

Perde il controllo, nell'affrontare una curva di contrada San Marco, e si schianta su un agrumeto. Il giovane di Sciacca, una volta portato in ospedale e controllato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. A non lasciargli alcuna possibilità di scampo sono state le analisi del sangue che i sanitari hanno fatto eseguire, su richiesta anche della polizia, al "Giovanni Paolo II". Riscontrato un tasso di un 1,1 gr/l, al giovane - oltre alla denuncia penale - è stata ritirata anche la patente di guida.