Ubriaco sbatte contro un muro e finisce in un uliveto: 30enne denunciato dopo l'incidente

Era stato notato, da alcuni automobilisti di passaggio, mentre zigzagava lungo le strade della periferia: in contrada Santa Maria, alle porte di Sciacca. Poi l'auto - dopo aver sbattuto contro un muretto - è uscita di strada ed è finita in un uliveto. Il conducente, un trentenne nordafricano, una volta portato in pronto soccorso è risultato essere ubriaco. I carabinieri, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, all'interno dell'abitacolo dell'autovettura hanno ritrovato anche diverse bottiglie di alcol. L'automobilista, che è rimasto ferito ma non è in gravi condizioni, è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza e gli è stata ritirata, quale sanzione accessoria, la patente di guida.