Auto contro il portone di una chiesa, illeso l'automobilista

Auto contro il portone di una chiesa nel centro di Sciacca. In prossimità di una semicurva, la donna che era alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo dell'utilitaria che s'è andata a schiantare contro il portone della chiesa San Giuseppe. E' accaduto tutto nella mattinata di ieri e, solo per fortuna, all'ingresso della struttura sacra non vi erano fedeli o passanti. L'automobilista è rimasto illeso, danneggiato invece il portone della chiesa che è gestita dalla locale confraternita di San Giuseppe.

Sul posto, per soccorrere l'automobilista e rimuovere l'autovettura, sono intervenuti i vigili del fuoo del distaccamento cittadino.