Incidente a Cannatello: 27enne ubriaco sbanda con l'auto e si ribalta

Perde, all’improvviso, il controllo dell’autovettura che sbanda e si ribalta. Brutto incidente stradale, nella notte fra sabato e ieri, in viale Cannatello ad Agrigento. Un ventisettenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, che sono anche intervenuti lungo viale Cannatello, hanno accertato che il giovane agrigentino s’era messo al volante nonostante avesse un tasso alcolemico dell’1,72. Di fatto, il giovane ha rischiato il coma etilico.

I poliziotti delle Volanti, dopo aver effettuato i rilievi tecnici di rito e aver dunque ricostruito la dinamica dell’incidente stradale che, per fortuna, non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, hanno denunciato, in stato di liberà, alla Procura il giovane. Dovrà, adesso, rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato d’ebbrezza. L’utilitaria che il ventisettenne stava guidando è stata sequestrata ai fini della confisca. Sarà necessario però accertare, e i poliziotti ieri lo stavano già facendo, se l’autovettura sia intestata o meno al giovane. Al pronto soccorso dell’ospedale di contrada Consolida, l’agrigentino è stato, naturalmente, sottoposto a tutti i controlli sanitari di rito: ha riportato ferite e traumi vari, ma non è, per sua fortuna, in pericolo di vita.