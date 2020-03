Incidente in viale Viareggio: impatto fra tre mezzi, nessun ferito

Mercedes, con a bordo quattro persone, viene investita – mentre faceva, a quanto pare, inversione di marcia - da un Fiat Scudo.

L’auto, a causa dell’impatto, finisce pesantemente contro il paraurti di una utilitaria posteggiata lungo il ciglio della strada. L’incidente stradale, che per fortuna non ha avuto feriti, si è verificato ieri in viale Viareggio nel quartiere di San Leone.

Sul posto, una volta acquisito l’allarme, si sono immediatamente precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono, per prima cosa, sincerati delle condizioni sanitarie delle persone che erano a bordo della Mercedes e del Fiat Scudo e poi hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.