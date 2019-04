Incidente sulla statale 115: scontro fra due auto, un ferito lieve

Cosa abbia innescato l'incidente stradale fra le due autovetture ancora non è chiaro. I poliziotti della Stradale di Agrigento si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica. Lungo la statale 115, praticamente davanti alla galleria Magone, in territorio di Ribera, si sono scontrate una Opel, condotta da un romeno trentenne , e una Fiat Panda guidata da una donna di 38 anni. Complessivamente quattro le persone che era sulle due macchine. Un uomo, a quanto pare, è rimasto contuso ed ha, al momento, rifiutato di recarsi in ospedale.

I poliziotti della Stradale non è escluso - ma è prematuro averne certezza - che sottopongano all'esame dell'alcol test uno degli automobilisti. Rallentamenti e disagi, almeno fino a quando non sono state rimosse le auto incidentate, lungo la statale 115.