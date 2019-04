Incidente sulla statale 115, l'automobilista è risultato ubriaco: denunciato

I poliziotti della Stradale di Agrigento, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura. Dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza. Si tratta del romeno trentenne che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato protagonista di un incidente stradale lungo la statale 115, all'altezza della galleria Magone, in territorio di Ribera.

A sbattere sono state una Opel, condotta dal romeno trentenne, e una Fiat Panda guidata da una donna di 38 anni. Il romeno, a quanto pare, era rimasto contuso ma ha rifiutato di recarsi in ospedale. I poliziotti della Stradale, già nelle fasi immediatamente successive all'incidente stradale, non escludevano che il trentenne venisse sottoposto all'esame dell'alcol test. Esame che, appunto, avrebbe dato ragione all'intuizione dei poliziotti. E' stata dunque formalizzata - per l'ipotesi di reato di guida in stato d'ebbrezza - una denuncia penale a carico dell'uomo.