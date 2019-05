Sbanda e finisce in un frutteto, 32enne miracolato dopo l'incidente sulla statale 115

Ha rischiato grosso. Un trentaduenne di Ribera, alla guida di una Kia Sorrento, stamani, è finito fuori strada: s'è scagliato contro un muretto, ha divelto 10 metri di recinzione di metallo ed è finito contro degli alberi da frutta. E' accaduto tutto lungo strada statale 115, all'altezza del chilometro 132,75, in contrada Verdura territorio di Ribera.

Sul posto si sono precipitati i poliziotti della Stradale e un'autoambulanza del 118. Il trentaduenne di Ribera, che ha avuto l'incidente autonomo mentre viaggiava verso Sciacca, è stato portato in ospedale. Per fortuna, non è in gravi condizioni. I medici, dopo averlo sottoposto a tutti i controlli sanitari necessari, hanno sciolto la prognosi in otto giorni: tanto servirà per guarire dalle contusioni riportate. L'autovettura, la Kia Sorrento, è invece fuori uso: è andata, di fatto, distrutta.