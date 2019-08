Incidente tra auto e scooter, ferito grave il motociclista: trasferito in elisoccorso

Incidente, questa mattina, nei pressi di Realmonte. A scontrarsi un'auto ed una moto: una Toyota Yaris ed un Piaggio Beverly per la precisione. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto sarebbe stato violento. Ad avere la peggio, nell’incidente, è stato un motocilista cinquantanovenne, A. S., di Porto Empedocle.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Realmonte ed il 118. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi, per questo è stato chiamato l’elisoccorso.

L'empedoclino di 59 anni è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove i medici gli hanno diagnosticato un politrauma: trauma toracico e milza spappolata. Il motociclista dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi resta dunque almeno per il momento riservata.

L’incidente che ha visto coinvolte un’auto ed una moto è accaduto nel tratto stradale che collega la Scala dei Turchi con Realmonte. Il traffico, per qualche ora, è andato in tilt. I carabinieri della stazione di Realmonte si sono occupati anche della viabilità oltre che dei rilievi per ricostruire la dinamica del brutto incidente stradale.