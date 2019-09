Incidente sulla statale 640: auto con a bordo 4 giovani si ribalta: 2 in ospedale

Una Matiz Cherevolet si è ribaltata lungo la strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all'altezza di uno dei bivi per Racalmuto: in zona contrada Noce. Complessivamente quattro i giovani che erano all'interno dell'abitacolo e che sono riusciti a liberarsi da soli e ad uscire: mettendosi in salvo. Sul posto, lanciato l'allarme da alcuni automobilisti di passaggio, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, le pattuglie dei carabinieri di Racalmuto e Canicattì e le ambulanze del 118. Alla guida della piccola utilitaria c'era una ragazza. Non è chiaro cosa sia effettivamente accaduto, cosa abbia determinato l'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi.

Due ragazze, rimaste leggermente ferite, sono state caricate sull'ambulanza e trasferite al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Per loro, per fortuna, soltanto delle escoriazioni e qualche piccolissimo trauma.

I carabinieri si sono occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica: la Matiz Cherevolet viaggiava con direzione Agrigento.