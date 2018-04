Perde il controllo e l'auto si ribalta, denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Un'autovettura - una Lancia Y - si è ribaltata lungo la strada provinciale 15, a poche decine di metri dal centro commerciale "Le Vigne", in territorio di Racalmuto. L'automobilista - un romeno - avrebbe perso il controllo dell'utilitaria subito dopo una curva. Sul posto, scattato l'allarme, si è precipitata una pattuglia della polizia Stradale del distaccamento di Canicattì che si è occupata dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale che non ha coinvolto altri mezzi.

Il conducente dell'auto che si è ribaltata, dopo i controlli effettuati dai poliziotti della Stradale, è risultato essere ubriaco. Verrà denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento per guida in stato di ebbrezza.