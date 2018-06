Moto contro una recinzione, due giovani restano feriti: uno è grave

Una moto di grossa cilindrata finisce contro una recinzione, due giovani favaresi restano feriti. Uno - il ventunenne F. B. - è in prognosi riservata. E' accaduto tutto nei pressi della statale 640 fra Castrofilippo e Racalmuto. Sul posto, una volta acquisito l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, un'autoambulanza del 118, la polizia Stradale e i carabinieri.

I due giovani sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Il ventunenne risulta essere ferito in maniera seria. Non sono, naturalmente, ancora chiare le cause dell'incidente stradale che avrebbe coinvolto anche un'autovettura.