Scontro fra auto a Porto Empedocle, l'Opel si ribalta: un uomo in ospedale

Brutto incidente stradale ieri sera, lungo via Gioeni: davanti la centrale Enel, a Porto Empedocle. A sbattere, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione, sono state una Fiat Punto e una Opel che s'è praticamente ribaltata. A rimanere ferito - ma non è, per sua fortuna, in pericolo di vita - è stato il conducente dell'Opel che è stato portato subito al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Sul posto, una volta scattato l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri. I pompieri si sono occupati dei soccorsi. I militari dell'Arma hanno, invece, effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.