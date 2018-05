Scontro fra auto e moto, una 20enne in ospedale: è in prognosi riservata

All’innesto fra le statali 640 e 115, quasi all’altezza della galleria Kaos in territorio di Porto Empedocle, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia di Stato, si sono scontrate una Fiat Punto e un scooter Piaggio Liberty. Ad avere la peggio è stata la ventenne di Porto Empedocle che era in sella al ciclomotore.

La giovane è rimasta ferita in maniera seria ed è stata subito portata, con un’autoambulanza del 118, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. I medici, dopo averla sottoposta a tutti i necessari controlli sanitari, non hanno sciolto la prognosi. La ventenne non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma è rimasta appunto seriamente ferita.

I poliziotti si sono occupati di tutti i rilievi di rito per ricostruire, anche in questo caso, la dinamica del sinistro stradale fra l’utilitaria guidata da una cinquantenne di Agrigento e la ventenne empedoclina. Durante gli accertamenti, gli agenti della polizia di Stato hanno appurato che il ciclomotore della ventenne era senza assicurazione e senza revisione. E’ stato pertanto posto sotto sequestro e sono state elevate anche le relative sanzioni amministrative.