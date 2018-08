Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro: ferito un ventenne

E’ stato un colpo di sonno? Un ventenne di Agrigento, alla guida di una Peugeot 207, nella notte fra venerdì e ieri, s’è schiantato contro un palo e un muretto di viale Emporium. Il giovane è stato soccorso da un’autoambulanza del 118 ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici lo hanno subito sottoposto a tutti i necessari accertamenti sanitari. In viale Emporium, per ore ed ore, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento.

Agenti che – coordinati dal commissario Francesco Sammartino – stanno adesso cercando di fare chiarezza su cosa effettivamente abbia determinato l’incidente stradale che non ha coinvolto nessun altro mezzo. Ieri, risultavano essere in corso verifiche e approfondimenti. E non si escludeva la possibilità di un improvviso colpo di sonno visto che l’incidente stradale si è verificato alle 2 circa della notte. Pesanti i danni subiti dall’utilitaria. Il ventenne agrigentino, ieri, non risultava essere – per sua fortuna – in pericolo di vita.