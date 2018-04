Palo abbattuto dal vento si schianta contro un'auto: illeso il conducente

Tragedia sfiorata a Sambuca di Sicilia. Un palo in ghisa che sorregge due fanali si è abbattuto, per il forte vento, su un'auto nel centrale corso Umberto I. "La prontezza di riflessi del giovane conducente - si legge sul quotidiano La Sicilia - che è riuscito a bloccare l'automezzo con una brusca frenata, ha evitato conseguenze più gravi". L'auto ha subito danni al parabrezza, mentre il giovane, che è uscito in tempo dall'abitacolo, solo un lieve ematoma sulla fronte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili urbani, bloccando il traffico.