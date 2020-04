Incidente: scontro fra due auto, pensionato 85enne in ospedale

Scontro fra autovetture - due mezzi per la precisione - lungo la strada provinciale Licata-Pisciotto-Torre di Gaffe. E' accaduto alle 13,30 circa e sul posto, una volta scattato l'allarme, si sono precipitate le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Licata e un'autoambulanza del 118.

A sbattere, per cause che sono ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei mlitari dell'Arma, sono state una Alfa 147 guidata da A. F. di 22 anni e una Fiat Punto con al volante V. B. di 85 anni. Quest'ultimo automobilista è rimasto ferito ed è stato portato all'ospedale. Per fortuna, le sue condizioni di salute non sono gravi. Per ore, i carabinieri si sono occupati dei rilievi di rito per provare a ricostruire l'effettiva dinamica dell'incidente stradale.

Fra le varie verifiche effettuate dai militari dell'Arma ce n'è anche un'altra che non è affatto di poco conto e che è relativa alle misure di contenimento per il rischio contagio da Coronavirus. Che cosa ci facevano quei due automobilisti in mezzo alla strada? Perché erano usciti da casa di domenica? E' anche a queste domande che i carabinieri, nelle prossime ore, dovranno dare una risposta. Non è escluso che, a carico di entrambi gli automobilisti, possa scattare qualche sanzione amministrativa per aver violato il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri.

