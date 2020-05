Incidente: perde il controllo della bici e si schianta al suolo, ferito un 14enne

Cosa abbia fatto perdere il controllo della bicicletta e determinato l'incidente, che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, non è chiaro. Non è risultato esserlo al momento, almeno. S'è temuto però il peggio - tant'è che è anche intervenuto un elisoccorso del 118 - per un ragazzino di 14 anni di Palma di Montechiaro. L'adolescente, in sella alla sua bicicletta, ha avuto un incidente stradale lungo corso Brancatello. Il minorenne è rimasto seriamente ferito e dopo un primo intervento dell'ambulanza è stato, appunto, richiesto l'ausilio dell'elisoccorso del 118.

In corso Brancatello, scattato l'allarme, sono sopraggiunti subito i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, ma anche le pattuglie del locale commissariato di polizia.

I sanitari dell'elisoccorso dopo aver controllato il ragazzino ferito hanno accertato che seppur seriamente ferito non necessitava del trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta. Il quattordicenne è stato dunque trasferito - in ambulanza - all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" di Licata. Il ragazzino ha riportato traumi e fratture, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.