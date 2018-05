Auto si ribalta e finisce fuori strada, in ospedale il conducente

Autovettura si ribalta e finisce fuori strada. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i carabinieri lungo la via che collega Palma di Montechiaro con Camastra. Pompieri che hanno tirato via dalle lamiere contorte, dove era rimasto intrappolato, il conducente. L'uomo è rimasto ferito - non si conosce ancora il quadro clinico - ed è stato portato, in ambulanza, al pronto soccorso.

I carabinieri si sono occupati, con i rilievi tecnici, della ricostruzione dell'incidente che non ha coinvolto altri mezzi.