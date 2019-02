Incidente fra due auto lungo la statale 115, tre persone in ospedale

Tre persone sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dopo un brutto incidente stradale, verificatosi nella serata di giovedì, lungo la statale 115: fra il Villaggio Mosè e Palma di Montechiaro. A sbattere, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono state una Fiat Punto e una Chevrolet.

I tre feriti sono stati soccorsi e portati, appunto, all’ospedale di Licata dove i medici hanno diagnosticato loro contusioni varie guaribili in circa 20 giorni a testa. Nessuno, dunque, per fortuna è in gravi condizioni.