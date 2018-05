L'auto si ribalta, insegnante 47enne finisce al pronto soccorso

Autovettura – una Fiat Seicento – si ribalta lungo una strada di Marina di Palma. Una insegnante di 47 anni, la donna che era al volante dell’utilitaria, finisce al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. L’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi, si è verificato durante la notte fra venerdì e ieri. Non è chiaro – non risultava esserlo ieri, almeno, - cosa lo abbia determinato.

Di fatto, però, a Marina di Palma – dopo che hanno raccolto l’Sos – si sono precipitati i vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Licata. Proprio i militari, ieri, si stavano ancora occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale. La donna, a causa dell’incidente, ha riportato ferite. Per fortuna, non gravi.