Incidente lungo la statale 123: due automobilisti finiscono in ospedale

Due persone sono finite al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì dopo un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 123, all'altezza del chilometro 5.300: in territorio di Naro. A sbattere, per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, sono state due autovetture: una Opel Astra e una Fiat Grande Punto. L'impatto sembrerebbe essere stato violento. Scattato l'allarme sul posto sono, immediatamente, accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. I pompieri hanno liberato l'automobilista che pare era rimasto intrappolato fra le lamiere contorte di un mezzo.

Lungo la statale 123 anche un'autoambulanza del 118 che ha caricato e trasferito il ferito più grave in ospedale e i carabinieri che si sono, appunto, occupati dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto. Anche il secondo automobilista coinvolto nell'incidente stradale, a quanto pare, con un mezzo privato, è stato accompagnato al pronto soccorso.

La statale 123 è rimasta bloccata, letteralmente paralizzata, per ore. Gli automobilisti di passaggio hanno prima temuto il peggio, poi sono andati in escandescenze.