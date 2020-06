Incidente a Naro: auto si ribalta, un ferito al pronto soccorso

Cosa sia accaduto, quale sia stata l'effettiva dinamica dell'incidente stradale, non è chiaro. Una Fiat Multipla, condotta da un uomo, nella tarda serata di ieri, si è ribaltata - appoggiandosi su una fiancata - in contrada San Nicola, lungo la statale fra Naro e Campobello di Licata. Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i carabinieri della locale stazione e un'autoambulanza del 118 che ha trasferito il ferito - si tratta di uno straniero - al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Cancattì. L'uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I militari dell'Arma si sono occupati dei rilievi tecnici per provare a ricostruire la dinamica dell'incidente che non ha coinvolto nessun altro mezzo.