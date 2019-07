Coinvolto in un incidente stradale, ispettore muore dopo due mesi

Era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, la corsa in ospedale e le condizioni apparse subito gravi. Domenico Musso, non ce l’ha fatta.

L’ispettore capo della polizia Municipale muore a due mesi dall’incidente avvenuto sulla strada provinciale 61. Strada, appunto, che collega Ribera e Cattolica Eraclea e Montallegro.

Il 64enne dopo lo scontro frontale con il suv è stato subito trasferito nell’ospedale più vicino. Ribera, oggi, piange l’ispettore Musso. "Era una persona davvero speciale", scrivono gli amici ma anche conoscenti. "Persona garbata e a modo".