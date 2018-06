Incidente nelle strade di Firenze, perde la vita un 22enne dell'Agrigentino

Tragedia la notte scorsa sulle strade fiorentine. Un ragazzo di 22 anni, Filippo Antonio Migliorino di Ribera ma che lavorava in città come cuoco, è morto dopo un incidente avvenuto intorno all'1.40 all'incrocio tra via Mariti e via Ponte di Mezzo. Il giovane a bordo di uno scooter Aprilia Sportcity stava transitando in via Mariti, proveniente da viale Redi e diretto verso piazza Dalmazia, quando, arrivato all’incrocio con via del Ponte di Mezzo, sarebbe passato con il semaforo rosso scontrandosi con una Fiat Punto guidata da un 57enne originario del Parmense. Lo scooter è andato distrutto e il 22enne è morto sul colpo: gli operatori medici sanitari intervenuti immediatamente hanno tentato di rianimare il giovane ma non c’è stato niente da fare.

Il giovane è stato identificato stamani dai colleghi di lavoro e sempre in mattinata sono stati avvisati i familiari. La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dalla polizia municipale grazie alle immagini di una telecamera ed è stata confermata anche dalla testimonianza di due persone a bordo di una Smart presenti sul posto (l’auto transitiva dietro la Punto).

Su disposizione del pubblico ministero il 22enne è stato portato a medicina legale dove sarà sottoposto ad autopsia e ai prelievi per accertare eventuale assunzione di alcol e stupefacenti. Lo stesso tipo di analisi è stato effettuato anche sull’automobilista che comunque era sobrio. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati (la vettura è di proprietà dell’Arval e noleggiata dalla ditta per cui lavora l’uomo).