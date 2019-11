Incidente a Montaperto: auto finisce fuori strada, ventenne ferita

Auto fuori strada, nella tarda serata di domenica, lungo la strada provinciale che collega Montaperto con contrada Borsellino e Piano Gatta. A perdere il controllo della Fiat Panda che stava guidando è stata una ventenne agrigentina. Una giovane che è finita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici l’hanno subito fatta sottoporre a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari.

Sul posto, subito dopo l’incidente che non ha coinvolto altri mezzi di passaggio, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta, i carabinieri e un’autoambulanza del 118. I pompieri sono riusciti a soccorrere la giovanissima che era rimasta all’interno dell’abitacolo dell’utilitaria. Soltanto dopo, naturalmente, è stato possibile procedere al trasferimento della ferita al pronto soccorso. I carabinieri, per ore ed ore, si sono occupati dei cosiddetti rilievi tecnici: misurazioni e fotografie che serviranno per ricostruire la dinamica dell’incidente stradale. Qualcosa o qualcuno ha tagliato la strada all’autovettura guidata dalla ventenne? Ieri non risultava essere ancora chiaro, ma non veniva escluso.