Incidente lungo la statale 115: scontro fra auto, due persone in ospedale

Brutto incidente stradale, all'alba di ieri, lungo la statale 115 all'altezza di Montallegro. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri, sono state una Mini Cooper e Audi station wagon. Due le persone - i rispettivi conducenti delle autovetture - finite in ospedale. Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito in maniera grave.

Al pronto soccorso sono finiti: un trentenne di Ribera che era alla guida di una Mini Cooper e un venticinquenne di Porto Empedocle che era invece al volante della Audi. Entrambi hanno riportato solo qualche giorno di prognosi. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento.