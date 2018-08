L'auto finisce fuori strada, muore un bambino di 7 anni

Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi ieri pomeriggio, in via Degli Oleandi - nella zona di lido Fiori - a Menfi. Il bambino di 7 anni era stato trasportato, in elisoccorso, all'ospedale di Palermo dove i medici hanno tentato di tutto - compreso un intervento chirurgico - per salvarlo. Il piccolino, Marco Castelli, non è riuscito però a superare la notte ed è deceduto.

L'incidente si era verificato ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 50. Il piccino era a bordo dell'autovettura di famiglia: originaria di Partanna, ma residente in provincia di Como. Una famiglia rientrata in patria, in questi giorni di Ferragosto, per trascorrere una vacanza nella terra natia. Non è chiaro cosa abbia determinato l'incidente fra la loro autovettura: una Nissan Qashqai e una Fiat Mondeo, a bordo della quale c'erano 4 persone.

I carabinieri della stazione di Menfi hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Il bambino era seduto sul seggiolino, regolarmente fissato sul sedile posteriore della Nissan Qashqai. Una macchina che dopo l'impatto con la Fiat Mondeo pare che sia schiantata contro un tubo del cavalcavia. E sarebbe stato proprio questo tubo a determinare le gravissime ferite al piccolino.

Gallery