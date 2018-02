Maxi incidente sulla strada statale 118, coinvolte quattro auto: ferito anche un bambino

Maxi incidente sulla strada statale 118, tra Agrigento e Raffadali. Il violento impatto è avvenuto intorno alle 23, ed ha coinvolto quattro vetture. Sei i feriti tra cui anche un bambino.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, ma non sarebbe in pericolo di vita. Le macchine coinvolte sono: Una Fiat Panda bianca ed una grigia, una Pegeout 208 ed una Nissan Quashquai.

Sul posto i vigili del fuoco ed e la polizia stradale, in supporto anche i carabinieri. Non si conosce ancora la dinamica esatta dell’incidente, probabilmente l’asfalto reso viscido dalla pioggia ha fatto sì che uno dei conducenti perdesse il controllo dell’automobile.

Sul luogo dell’impatto anche le ambulanze del 118, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Adesso, sarà compito della "Stradale" ricostruire la dinamica del violento incidente.