L'asfalto cede ed il camion sprofonda, paura al Villaggio Mosè: intervengono i vigili del fuoco

L’asfalto cede ed il camion sprofonda. E’ successo, questa mattina, al Villaggio Mosè. Ad avere la peggio un’autobotte carica d’acqua. La ruota del mezzo pesante è rimasta incastrata dentro una voragine. Parte dell'asfalto si è totalmente sbriciolato.

Il fatto è accaduto in via Orsa Minore, nei pressi del mercato Ortofrutticolo. Sul posto, per evitare il peggio, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. I pompieri hanno estratto il mezzo pesante da dentro la voragine. Illeso l’autista del camion, per lui solo un grande spavento. La zona è stata prontamente transennata.